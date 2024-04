Belle réussite de la deuxième édition des Oenolions

La vente aux enchères de vins, offerts par une cinquantaine de viticulteurs de la Côte Chalonnaise, a permis de récolter plus de 8 000 euros, en faveur du handisport

Cette deuxième édition des Oenolions, organisée par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnais, s'est déroulée samedi soir à la salle des fêtes de Mercurey. Nouveauté de cette année, elle a pu être suivie en ligne par une quinzaine d'enchérisseurs, via le site interencheres.com.

Au final, les 54 lots proposés à la vente ont trouvé preneurs, avec près de 25% des ventes, qui se sont faites en ligne, Cette vente a ainsi permis de récolter plus de 8 000 euros, qui serviront à financer des actions en faveur du handisport, à savoir la contribution à l'achat de fauteuils par l'association Spirit of Josette (Spiritofjosette.fr) et le versement d'une aide aux sportifs paralympiques du Département..

Une belle réussite donc, à laquelle François Deboissy, Président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnais, à souhaité associer la cinquantaine de vignerons donateurs, ainsi que la commune de Mercurey, pour le prêt de la salle des fêtes. Il a aussi tenu à remercier l'Agence de communication CV Agency et l'entreprise Pixel pour leur contribution bénévole, ainsi que le commissaire-priseur, Maître Daniel Church et l'œnologue Guillaume Le Bras, qui ont animé la soirée de mains de maîtres.

Enfin, il a remercié l'ensemble des acheteurs pour leur action caritative, et a terminé la soirée en leur annonçant que, la réussite de cette deuxième édition devrait amener le club Services à renouveler cette opération en 2025.