Rachat des activités nucléaires de General Electric par EDF : Marie-Guite Dufay salue la concrétisation d’une promesse

Le Président de la République a annoncé qu’à compter du 31 mai 2024, EDF reprendra officiellement les activités nucléaires de General Electric, dont la maintenance et la fabrication des turbines Arabelle à Belfort.

« L’annonce du Président est la concrétisation d’une promesse très attendue par les salariés de Belfort, formulée en 2022. C’est un soulagement pour les hommes et les femmes qui représentent l’excellence de la filière nucléaire française, et qui ont subi les stratégies de GE. Je me réjouis par ailleurs de voir les compétences de Belfort et du Nord Franche-Comté reconnues et confortées. Cette opération de rachat doit permette de garantir notre autonomie énergétique, mais doit également profiter à Belfort avec à la clé des investissements et de nouvelles commandes ; le projet industriel qui découle de ce rachat doit être connu au plus vite afin de sécuriser l’avenir des salariés.

Cette intervention est dans la droite ligne de ce que j’ai toujours préconisée, à savoir le mix énergétique. Mais si la relance du nucléaire est un axe essentiel de notre souveraineté énergétique, n’oublions pas le développement des énergies renouvelables. Dans cette optique, les activités éoliennes et hydroélectriques encore détenues par GE depuis le rachat d’Alstom, sont un point de vigilance majeur.

Ainsi, j’espère que le Président de la République sera à Belfort pour l’inauguration de la première Gigafactory d'électrolyseurs en France de McPhy, qu’il a contribué à installer dans le Nord-Franche- Comté, afin de rappeler l’importance de la diversification des énergies dans notre stratégie de souveraineté. »