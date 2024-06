Réouverture du jeu des chaises musicales à la mairie de Chalon... après l'annonce de la candidature de Gilles Platret

Après l'annonce de la candidature de Gilles Platret aux prochaines législatives dont le premier tour se joue dans une vingtaine de jours, c'est un fragile équilibre local qui risque aussi d'être impacté. Si d'aventure, Gilles Platret devait remporter la mise aux législatives, il serait de facto, écarté de son mandat au sein de l'exécutif municipal, compte tenu de la règle du non-cumul des mandats. Il pourrait toujours siéger au sein du conseil mais en guise de "simple" conseiller municipal. Qui dès lors pour endosser le rôle de maire ?

En 2022, beaucoup avaient fait le pari d'Hervé Dumaine, alors 1er adjoint, pour prendre les commandes municipales, en cas d'élection de Gilles Platret. Entre temps, entre les deux hommes, la guerre est déclarée, au point que Gilles Platret a propulsé son ex-meilleur ami dans les rangs de l'opposition municipale. Alors Bruno Legourd, actuel 1er adjoint, pourrait endosser le rôle, avec une charge qui pourrait être bien lourde... à moins que Sébastien Martin, actuel Président du Grand Chalon mais aussi et surtout conseiller municipal de Chalon se décide de plonger dans le grand bain municipal...

En attendant, une chose est sûre, quelque soit l'élu qui pourrait reprendre le fil, il n'en demeure pas moins que c'est une vraie patate chaude qu'il devra gérer, au regard de la situation financière de la ville, et du peu de marges de manoeuvre disponibles. Encore faut-il que Gilles Platret soit élu, et là c'est une autre paire de manches, puisque ses deux précédentes candidatures ont été vouées à l'échec face à Raphaël Gauvain puis face à Louis Margueritte. Et si la 3e était la bonne finalement ?

Laurent Guillaumé