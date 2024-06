BILLARD CLUB CHALONNAIS – Daniel UTIEL, Champion de Bourgogne Franche Comté aux 4 billes Régionale 2

Ce week-end, avait lieu la finale de Bourgogne Franche Comté au mode de jeu des 4 billes en Régionale 2 à Chalon/saône.

Au premier tour, le Chalonnais Mathieu VANDEVOORDE affronte son compatriote Daniel UTIEL. Au prix d’une longue partie acharnée et quelque peu tendu, c’est le premier qui emporte le match 25 points contre 24 en 35 reprises.

Au second tour, Mathieu VANDEVOORDE est opposé à Lilian MONTENOISE (BC Dijon) et s’incline largement 17 points contre 25 en 29 reprises. Dans le même temps, Daniel UTIEL, libéré de toute pression, remporte facilement la partie contre Mathis MONTENOISE (BC Dijon) 25 points contre 17 à son adversaire. A ce stade de la compétition, seul le Dijonnais Lilian MONTENOISE n’a pas connu la défaite et se positionne à la première place.

Au 3ème tour, notre Chalonnais Mathieu VANDEVOORDE a pour adversaire le jeune et prometteur Mathis MONTENOISE (BC Dijon) et perd la partie sans aucune discussion possible 11 points contre 25 en 21 reprises.

Par conséquent le titre de champion de Bourgogne Franche Compté va se jouer en le Chalonnais Daniel UTIEL et le Dijonnais Lilian MONTENOISE.

Au cours d’une partie palpitante et avec un enjeu régional au bout d’un suspense intenable, c’est notre Chalonnais Daniel UTIEL qui emporte la partie 25 points contre 22 en 22 reprises.

Pour son début à la compétition, notre Chalonnais Daniel UTIEL est déclaré Champion de Bourgogne Franche Comté aux 4 billes en Régionale 2.