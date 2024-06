Drôles de roses en Bourgogne : succès fou pour les cours de pilates ce samedi à Jambles

Vous avez peut être déjà entendu parler d’elles ?

Stéphanie Grillot, jambloise et Edith Bereyziat, givrotine, vont se lancer dans l’aventure du célèbre Rallye des roses en octobre prochain.

Pour en savoir plus sur le rallye des roses c’est par ici.

Les deux meilleures amies, toujours à la recherche d’activités à faire ensemble, ont décidé de se lancer dans l’aventure il y a quelques mois déjà :

« On a clairement été attiré par le côté humain de l’aventure et vivre cette expérience hors du commun ensemble, ce sera réellement une chance » ont précisé les deux amies.

Afin de récolter des fonds pour participer au rallye des roses, Evelyne et Stéphanie organisent depuis quelques semaines déjà plusieurs manifestations.

Et on peut dire qu’elles rencontrent un fort succès !

Ce samedi 8 juin, en partenariat avec Edit Garnier, kinésithérapeute à Givry, les deux amies ont organisé deux séances de pilates au sein de la salle des fêtes de Jambles.

Ce sont plus de 60 personnes qui avaient réservé leur place pour participer à l’un des deux cours prévus.

« On est vraiment contentes, on ne s’attendait pas à un tel succès. On a même dû faire une liste d’attente tant nous avions du monde qui voulait participer ! » a expliqué Stéphanie à Info Chalon.

Les deux futures aventurières remercient d’ores et déjà tous leurs partenaires et sponsors* qui les soutiennent dans cette aventure.

Pour suivre l’actualité du duo féminin ou bien pour les soutenir c’est par ici.

L’équipe des drôles de roses en Bourgogne vous donne désormais rendez-vous le 23 juin prochain pour une Oeno-Rando à Jambles !

Au programme : un parcours de 10 km avec dégustations de vin dans deux domaines viticoles.

À l’arrivée : restauration, buvette et vente de vins.

Réservation obligatoire avant le 22 juin au 06.10.86.91.88 ou 06.98.40.29.28.



Amandine Cerrone.





