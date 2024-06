À Chalon-sur-Saône, le club des supporters Élan Passion se porte bien

Le club des supporters Élan Passion (150 adhérents) était en assemblée générale, jeudi 13 juin, 18 heures 15, au Pavillon (salon VIP) du Colisée.

Avec pour ordre du jour :

• Le mot d'Hervé Maréchal, le président du club des supporters Élan Passion, sur la saison 2023/2024 : celui-ci souhaite répartir les activités du club (déplacements, comptabilité, matériel, animations dévolues aux jeunes). Dans les choses qui manquent à Élan Passion, un local «pour recevoir (entre autres) les autres clubs de supporters».

Le début de la saison 2024-2025 débute le 20 septembre et 70 % de l'équipe de l'Élan Passion sera renouvelée.

Le président aimerait organiser une soirée spéciale Élan Passion, afin de présenter les nouveaux joueurs aux membres du club de supporters, «si possible en octobre» et «pourquoi pas chez un sponsor ou au Colisée même si ça sera difficile à organiser». Le but étant pour le club «d'avoir plus de relations avec les joueurs».

«Je pense qu'ils seront bien contents de voir qu'il existe un noyau dur de supporters», précise Hervé Maréchal.

• Rapport financier

• Campagne de réabonnement – Montant de la cotisation Élan Passion. Une cotisation de 25 euros qui reste inchangée.

• Organisation de la tribune

• Renouvellement du bureau

• Questions diverses

Cette année, pas de match amical. «On essaye d'organiser un match amical pour les jeunes», explique Valérie Goux.

Cette réunion était ouverte à toute personne désireuse de rejoindre Élan Passion pour la saison 2024-2025.

À l'issue de cette assemblée Générale, un verre de l'amitié était offert.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati