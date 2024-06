Les peluches du Réconfort : au pied de la tour Eiffel et de Notre-Dame

Initialement prévue sur une distance de 124 km, la quatrième étape, programmée ce jeudi 13 juin, a finalement été courue sur un peu plus de 130 km. Car Charly Durand et Aurore Borel ont fait des détours, afin d’éviter les grands axes. Ce jour-là, place en effet à la grande traversée de Paris. Certes, ils s'attendaient à un parcours complexe à cause du passage des banlieues, des bois, etc… , et ça bien été le cas. La journée a donc été très dure physiquement pour tous les deux. Beaucoup de voitures autour d’eux, conséquence : aucun moment de relâche, et en particulier pour Aurore Borel, qui a serré les dents. Notons un passage obligé au pied de la tour Eiffel et de Notre-Dame et la rencontre avec l'incivilité de quelques-uns qui stationnaient sur les pistes cyclables.

Partis dès 7h 30 de Chantilly, Charly Durand et Aurore Borel sont arrivés juste à temps le soir à Fontainebleau pour la réunion statutaire du rotary-club de la ville, qui les accueillait. Bravo à tous les deux pour leur courage et leur ténacité dans cette magnifique action. Vendredi ils rejoignaient Joigny, après une étape longue d’un peu plus de 100 kilomètres.

Gabriel-Henri THEULOT