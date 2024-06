LEGISLATIVES - "L’espoir renaît ! mettons en échec l’extrême-droite et préparons l’alternance à Macron avec les candidat-es du Nouveau Front Populaire" rappelle Claire Mallard

L’espoir renaît ! mettons en échec l’extrême-droite et préparons l’alternance à Macron avec les candidat-es du Nouveau Front Populaire

Notre pays vit un moment de bascule. L’extrême-droite n’a jamais été aussi proche du pouvoir, il fallait un sursaut : le Nouveau Front Populaire. Parce que nous sommes nombreuses et nombreux à combattre le projet raciste, violent et de casse sociale de l’extrême droite, nous voulons l’empêcher d’arriver au pouvoir.

Les partis politiques de gauche et des écologistes ont été au rendez-vous de l’histoire. Mais ce Nouveau Front Populaire dépasse largement le rassemblement des formations politiques, c’est un rassemblement inédit qui réunit aussi des associations, des citoyenn-es et citoyens, des personnalités syndicales… Toutes celles et ceux, les humanistes, qui portent haut et fort les valeurs du progrès et de la protection sociale, écologique et des libertés démocratiques !



L’extrême-droite, c’est la promesse d’une catastrophe pour nos droits sociaux, nos libertés, la protection du climat et de la biodiversité. Mettons-là collectivement en échec en rejoignant les campagnes des candidat-es et candidats du Nouveau Front Populaire à qui j’apporte tout mon soutien.

Le rassemblement des gauches et des écologistes porte une responsabilité historique : alléger aussi vite que possible les difficultés de la vie quotidienne, répondre aux grands défis du climat, du vivant et restaurer la confiance du peuple français tant abimée.

Donner une majorité de député-es au Nouveau Front Populaire, c’est réparer les services publics, défendre le droit au logement, décréter l’état d’urgence sociale, redonner du pouvoir d’achat, relever le défi climatique, lutter contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, réconcilier et apaiser la société. No pasarán !



Claire MALLARD, Présidente du groupe Ecologiste et Solidaire au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté