LEGISLATIVES - C'est parti pour une campagne éclair ...jusqu'au 26 juin et un vote le 27 juin

On se demande bien si tout sera prêt à temps à vrai dire et déjà sur le terrain, les inquiétudes sont multiples. Les imprimeries vont être prises d'assaut avec des délais très courts pour l'impression de tous les documents de campagne et les bulletins de vote. Avec un délai le plus court possible, la question du respect démocratique mérite d'être posée. Comment parcourir des circonscriptions à plus de 150 communes en l'espace de quelques jours ? Comment porter son programme et sa parole dans un contexte électoral inédit ? Des questions de fond qui méritent d'être posées alors même que la France porte en étendard les valeurs démocratiques. C'est une campagne éclair qui va se jouer à partir de ce lundi, avec l'impact que ça peut avoir sur l'occupation des salles communales ou sur les événements de fin d'année, sans oublier la mobilisation des équipes communales pour mener à bien l'organisation de ces deux tours de législatives.

De toute évidence, tous les candidats ne tiendront pas de réunion publique, tous ne disposent pas des moyens à mobiliser en un laps de temps aussi court. Comment se comporteront les électeurs dans ce contexte ? Difficile de le prévoir mais une chose est sûre, c'est que beaucoup fustigent cette classe politique prête à toutes les compromissions et errements idéologiques pour décrocher une place. En prétextant une "clarification politique", Emmanuel Macron se retrouve au coeur d'un brouhaha politique toujours plus navrant. Info-chalon.com sera bien sûr présent à ce rendez-vous démocratique, en donnant la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Pour celles et ceux qui jugeront de ne pas nous envoyer leurs communiqués et autres informations de campagne, sachez qu'il ne sera pas question de vous courir après ! A bon entendeur...

Laurent Guillaumé