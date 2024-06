Retour sur le Congrès UNP d'Orléans

Le Congrès UNP s'est déroulé les 14 et 15 juin 2024 au Palais des congrès d'Orléans. Plus de détails avec Info Chalon.

Créé en 1963 et reconnue d’Utilité Publique en 1978, l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) est une association de type 1901. Elle regroupe et accueille, dans un esprit amical et dynamique, tous ceux et celles qui ont obtenu un brevet militaire ou prémilitaire de parachutiste ainsi que des membres amis souhaitant partager et pérenniser les valeurs qui les unissent tous.

Héritiers des formations parachutistes qui se sont illustrées sur tous les continents, sous l'autorité de chefs légendaires et prestigieux, au cours des 70 dernières années, et quels que soient leur armée, arme, spécialité, unité, grade et statut d'origine, les membres de l'UNP, anciens militaires ou d'active, sont avant tout animés par l'amour de la France, en toute indépendance philosophique, confessionnelle et politique.

L'esprit parachutiste, fait d'audace, d'insolite, de camaraderie et de dépassement de soi, les motive dans leurs objectifs de :

• Mémoire, pour honorer les sacrifices consentis par les parachutistes et leurs familles lors des différents conflits ou crises où les troupes aéroportées ont été impliquées à travers le monde;

• Solidarité, pour venir en aide à ceux d'entre eux, et à leurs proches, qui ont été marqués dans leur cœur ou dans leur chair par les aléas de la vie;

• Soutien aux parachutistes d'active, engagés en opérations en France et hors de nos frontières à un rythme très soutenu, qui méritent d'être accompagnés tant durant leur service que lors de leur retour à la vie civile.

L'UNP aujourd'hui, grâce à son dense réseau de 118 sections locales en France et à l'étranger, offre à chaque parachutiste l'opportunité de retrouver l'enthousiasme et la fraternité de ses 20 ans, et de développer ses capacités au profit de ses frères d'armes et de sa Patrie.

Regroupant plus de 8000 membres, l'UNP est membre fondateur de l'Union Européenne des Parachutistes et y contribue au renom des parachutistes français.

Le vendredi 14 juin 2024, les membres de l'UNP avaient rendez- vous à 11 heures au Palais des congrès d'Orléans (Loiret) pour son assemblée générale où un hommage au porte-drapeau Pascal Barrado de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune, disparu récemment, a été rendu en projetant sa photo sur le grand écran du Palais des congrès.

Cette année, le Congrès avait pour thème l'anniversaire des 80 ans des combats de Diên Biên Phu, le budget 2025, des votes internes, et les nouveaux axes que souhaite prendre le bureau de l'UNP, à savoir fêter et rendre honneur lors de cérémonies relatant des actions de combats menées par des parachutistes sur le territoire français ou étranger, par exemple l'attentat du Drakkar ou le maquis de Saint-Marcel en Bretagne.

Cet engagement du bureau de l'UNP est dans la continuité de la volonté du président national, le général de corps d'armées Vincent Guionie de délocaliser la Saint-Michel nationale qui jusqu'à maintenant se déroulait à Paris et qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2024 à Montceau-les-Mines avec des sauts réalisés par la 11ème Brigade Parachutiste et l'association Airborne Center dont Bruno Camuzat, président de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune qui couvre le Chalonnais, est membre et qui s'est vu confier la lourde tâche de trouver une zone de saut d'époque nommé Hermine et se trouvant sur la zone de Saint-Forgeuil, dans la commune de Bresse-sur-Grosne.

Cette assemblée générale fût également un agréable moment d'échange avec le président national, très à l'écoute des doléances de l'assistance. Après la pause méridienne, les membres ont eu droit à l'intervention de Serge Grouard, le maire d'Orléans, malgré un agenda bouleversé par l'actualité politique, et la diffusion du magnifique film «Le Sacrifice» (2014) de Philippe Delarbre qui relate les combats et la chute de Diên Biên Phu en 1954. Puis vint un magnifique et poignant témoignage de Pierre Flamen et son ami, tous deux ancien du 6ème BPC, régiment du Général Marcel Bigeard en Indochine. C'est devant un parterre de lycéens qu'ils ont raconté invité les conditions de la chute de Diên Biên Phu, de leurs effroyables conditions de vie lors de leur détention dans les camps de prisonniers dy Việt Minh. Un témoignage touchant, poignant et humble de la part de ses héros qui ont subi ce que peu de personnes pourraient endurer de nos jours. Ils ont expliqué que leur survie était un combat de tous les instants. Une très belle rencontre et un formidable témoignage de ces deux héros français.

Le 15 juin au matin, à 9 heures 30 précises, avait lieu l'office religieux en la Cathédrale d'Orléans d'une durée d'une heure où fût rendu un vibrant hommage aux parachutistes récemment disparus sans oublier Geneviève de Galard Terraube, celle qu'on surnommait l'Ange de Diên Biên Phu, qui faisait partie des trois parrains de ce congrès avec le Général Hervé Trapp et le Caporal Jean-Mathurin Rescourio.

À l'issue de la cérémonie, tous les parachutistes présents, environ 400 parachutistes, et 55 portes-drapeaux, tous membres de l'UNP, ont fait mouvement au pas cadencé et en chantant vers un parc situé à environ 600 mètre de la cathédrale pour une cérémonie d'hommage aux victimes de Diên Biên Phu. Moment durant lequel Michel Duquesne, le trésorier de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune, s'est vu remettre par le président national de l'UNP la médaille du Mérite national de l'UNP.

«Ce fut deux journées magnifiques en présence d'une belle délégation de l'UNP 712 car nous étions huit à y assister», nous explique Wilfried Badot, le secrétaire de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune.

(Photos gracieusement fournies par Bernard Avon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati