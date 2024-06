DON DU SANG - Le Grand Chalon toujours plus aux côtés de l'Etablissement Français du Sang

Le Grand Chalon a souhaité devenir « Partenaire du don de sang », en cohérence avec sa politique de prévention et de promotion en santé publique et les liens déjà existants avec l’EFS Bourgogne-Franche-Comté.

Fin 2010, l’Etablissement français du sang, l’Association des Maires de France et la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) ont signé une convention de partenariat afin de promouvoir le don de sang dans les communes. Des partenariats locaux ont ensuite été déclinés avec chaque commune volontaire, afin de constituer un réseau et un relais de communication et d’information sur le don de sang.

Nadine MARPAUX, Directrice Risques et Qualité EFS Bourgogne-Franche-Comté a rappeler être « très attachée à Chalon car c’est ici que j’ai découvert le monde de la transfusion, au Centre de Transfusion Sanguine il y a plus de 35 ans. J’ai participé à la création de l’EFS et je le vois évoluer, grâce à beaucoup d’innovations dans tous nos domaines d’expertise, avec toujours comme fil conducteur le soin de TOUS les patients. Nous sommes ravis d’être aujourd’hui dans cette belle salle du Colisée pour la Journée Mondiale des Donneurs de Sang où nous attendons 150 personnes. Nous avons besoin de partenaires engagés comme le Grand Chalon pour soutenir localement nos actions de promotion du don et nous aider à mobiliser durablement les bourguignons et franc-comtois. Merci pour votre confiance et votre engagement, formalisés par cette convention de partenariat pour faire gagner la santé ! »



Le Grand Chalon s’engage pour la santé, retrouvez toutes les dates de collecte et des événements pour l’été :

Le Grand Chalon s’est engagé pour promouvoir et développer la pratique sportive pour tous les publics sur leur territoire et en lien avec la culture, le patrimoine, la santé, l’éducation et le social. Une compétition se joue en coulisse jusqu’à début juillet sur le chalonnais avec les jeux Plasmathlétiques !

Pour une année Olympique de tous les records, révélez le Plasmathlète qui est en vous !

Venez relever le défi de la solidarité : don de sang ou de plasma, donnez plus souvent et faites donner votre entourage pour développer la collecte de plasma à hauteur des besoins des patients. Chaque action compte.

Pour en savoir plus : https://dondesang.efs.sante.fr/articles/jeux-plasmalympiques-participer-cest-faire-gagner-la-sante

À la Maison du don de Chalon (CH W. Morey)

Lundi, vendredi, samedi

Lundi

Mercredi, jeudi

8h30 - 13h 14h - 16h 13h - 19h

Sur les collectes mobiles du Grand Chalon



Mardi 25/06 - St Rémy

Mercredi 03/07 - Varennes Le Grand

Lundi 08/07 et mardi 09/07 - Crissey

Mardi 09/07 - Fragnes

Lundi 15/07 - Sevrey

Donner son sang ou son plasma, ça se prépare

- Vérifier que l’on peut donner grâce au questionnaire en ligne,

- Réserver le créneau de son choix sur le site ou l’appli Don de sang, même au dernier moment,

- Se munir d’une pièce d’identité avec photo, ne pas être à jeun et se sentir en forme.