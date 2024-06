L’Espace Trail de la Côte Chalonnaise a été inauguré

Samedi 22 juin 2024 à 10h30, au stade de football Michel Volland de Saint-Désert, se déroulait l’Inauguration de l’Espace Trail de la Côte Chalonnaise et du portail Web de gestion du panneau de l’Espace Trail.

Une inauguration qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Conseillère Départemental et vice Présidente au Grand Chalon en Charge des Sports, Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, Daniel Christel, Maire de Saint-Désert, Luc Comparot, Président du club de football Saint-Désert, Hervé Labourier, Comité Départemental, Cédric Chavet, ultra trailer de notoriété internationale Bernard Lubin, Président du Grand Chalon Athlétisme …

Extrait du discours de Bernard Lubin : « Je commencerai mon propos par remercier Luc Comparot Président du club de football Saint-Désert qui nous fait toujours bon accueil lors du trail annuel du Mont Avril. À travers ce qui vient de vous être présenté, vous aurez pu mesurer l'ampleur du travail accompli depuis 2 ans pour nous permettre ce jour de nous féliciter du parcours effectué. Si l'ensemble a été réalisé très majoritairement par les bénévoles de l'Entente Chalonnaise d'athlétisme, il n'aurait pas pu être réalisé sans les partenaires publics ou privés.

Je veux remercier ici le Conseil Départemental pour son soutien financier à notre école de trail mais aussi pour les services apportés par la direction de l'accompagnement des territoires en la personne de sa Directrice de pôle Viviane Perrier-Gritty pour les contrôles des parcours et leurs inscriptions faîtes ou à venir au PDIPR, Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Remercier le Grand Chalon pour son soutien apporté en cadeau d'anniversaire lors des 80 ans de notre club en août dernier, permettant aujourd'hui de doter du portail Web qui vient de vous être présenté. Remercier aussi son service communication et sa directrice Bénédicte Jammot pour la création du logo de l'espace, remercier également pour son soutien financier notre Fédération Française d’Athlétisme à travers la Ligue BFC et son responsable du développement Steve Moulys ainsi que le Comité Départemental dont je salue la présence de son Président Hervé Labourier.

Remercier aussi Daniel Christel, Maire de Saint-Désert qui nous a encouragés et permis d'implanter ce premier espace trail de Bourgogne dans sa Commune. Coureur de fond émérite et pratiquant de trail, il fut membre et entraîneur à l’ECA en 1982 […] Remercier tous les maires des communes qui nous ont permis et accueillis très favorablement pour l'implantation de ces parcours qui vont permettre à de nouveaux venus en Côte chalonnaise de découvrir celle-ci à travers ce sport nature. Florence Capelli, Directrice Générale de ‘A Chalon’, la structure touristique du Grand Chalon et Jérôme Marche son Directeur du développement à la tête de l'Office de Tourisme du Grand Chalon. Cécile Barbier et Aurélien Poirel du Conservatoire des Espaces Naturels en charge de la gestion du site Natura 2000 sur le massif du Mont Avril, Tom Rossignol pour les autres espaces Natura 2000 traversés par les différents parcours.

Remercier aussi Cécile Lefebvre Directrice de la Société Yoomigo qui nous a épaulés tout au long de notre démarche, toujours disponible, jour ouvré ou pas, pour nous guider voire nous rassurer dans notre avancée ainsi que toutes celles et ceux qui ont pu contribuer à notre réflexion pour proposer, améliorer, étendre les parcours. Plusieurs d’entre eux sont parmi nous aujourd’hui : Cédric Chavet, ultra trailer de notoriété internationale qui nous aura apporté son expertise et son approche de la discipline, Manon Campano, ultra traileuse aussi mais pas que, et des spécialistes aussi de notre club Jean-Christophe Chardigny et Mathieu Joberty sans oublier Louis Travaillot, Vice champion de France Espoir de trail court.

Même s’ils ne sont pas directement partie prenante dans la réalisation de ce projet, remercier la Ville de Chalon / Saône représentée par son Adjoint au sports Pierre Carlot, Thierry Thevenet, Président de l’OMS et nos partenaires privés qui sont des soutiens indéfectibles et indispensables à la vie de notre club. Tous pourront s’ils le décident être plus directement partie prenante dans l’avenir, une application « mobile » serait un vrai +. Mais on peut aussi imaginer un rassemblement, un championnat de niveau national dans les quelques années à venir […].

Enfin et je les ai gardé pour la fin surtout remercier Emmanuel Derache, Mathieu Joberty, les piliers du projet qui nous réunit aujourd'hui ainsi que les bénévoles du club qui ont participé à sa réalisation Claire, Christine, Florence, Lara, Alain, Bruno, David, Laurent, Pascal, Philippe et Valentin. Un travail d’équipe qui n’est que le début d’une belle aventure.

Ainsi nous aurons créé et j’en suis particulièrement fier et heureux un nouvel espace de sport et loisirs ouvert à qui voudra chausser une simple paire de baskets. J’entend, pour courir ou marcher avec ou sans bâtons de Chagny à Bissey en attendant peut-être d’atteindre Montagny les Buxy et ses magnifiques vignobles. Un espace visible de plusieurs centaines de milliers de runners de toute la France, et qui sera visible aussi via le portail Web de l’Office de tourisme du Grand Chalon.

Mesdames et Messieurs les Maires, merci de relayer ce projet dans vos publications, il est fait aussi pour vos administrés et l’animation que nous prévoyons dans les semaines et mois qui viennent leur est ouverte pour découvrir et apprendre à aimer le trail ou la marche nordique ou se perfectionner auprès de spécialistes formés et diplômés.

Vous l’aurez bien compris, alors, à vos baskets et vive la Côte Chalonnaise ! ».

J.P .B