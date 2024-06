LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'outsider, Alain Cadiot, médecin du travail à Crissey, fait appel à vos suffrages

Il trépignait d'impatience depuis quelques mois mais l'Histoire lui aura donné raison, lui qui s'attendant à une dissolution de l'Assemblée Nationale. Du coup, Alain Cadiot, n'a pas traîné pour annoncer sa candidature. Il sera aux côtés de Angie Fuente, cadre administratif. Alain Cadiot est médecin du travail, installé à Crissey. "Travail, justice et éducation" sont les trois piliers des thèmes qu'il entend défendre et promouvoir en guise de futur député de la 5e circonscription de Saône et Loire.

Agé de 65 ans, celui que personne n'attendait, était assez précurseur, "vous pouvez être témoin que j'annonçais la dissolution depuis quelques mois. C'était évident tant la situation sociale dans ce pays est ce qu'elle est. Le travail n'est plus considéré en France et du coup les valeurs d'éducation et de justice en sont des victimes collatérales. C'est par le travail et l'école qu'on peut gravir des échelons dans notre société républicaine. Des valeurs bafouées au fil des années".

Il revendique son côté totalement apolitique, se plaçant "au centre parce que c'est ma culture et parce que la vie politique doit se faire par le consensus et la recherche du bien commun, pas celui de l'intérêt personnel".

Avec une campagne, "une non-campagne vous voulez dire", Alain Cadiot n'en demeure pas moins motivé et lance un appel aux électeurs de droite comme de gauche, "qui espèrent donner une autre voie à leurs bulletins de vote". "Les conditions de cette campagne législative sont purement dégueulasses, n'ayons pas peur des mots" dit-il avec tout le sérieux qui le caractérise, avec cette passion pour la Chose Publique qui l'anime depuis des années. "Je suis ni de droite ni de gauche, et si quelqu'un est candidat libre, c'est Alain Cadiot, ma mentalité c'est celle du travail bien fait" insiste le candidat avec un lourd engagement au sein de l'armée françaises, avec deux déploiements dans les Balkans à son actif, en tant que médecin militaire.

"L'hôpital public est en ruine, l'éducation... vous avez vu le niveau ? Je m'en fiche des partis politiques mais à un moment, il faut poser le bon diagnostic de l'état de santé de la France" interpelle Alain Cadiot, qui revendique "être anti-extrême. Une armée de mécontents ne font pas des gens heureux. Je suis ni LFI, ni RN".

Autre sujet qui le distingue complètement de la classe politique en général, "je suis pour le mandat unique. Rien d'autre. C'est une manière de forcer celles et ceux à qui on donne les commandes de se donner à 100 %. Et c'est ce que je ferai si les électeurs me donne leur confiance".

Avec son franc-parler, il appelle "à dire la vérité aux Français. Les Français ne sont pas idiots dès lors qu'on explique et qu'on respecte la parole donnée et l'engagement".

Faute de moyens financiers et humains, Alain Cadiot est presque passé sous les radars à l'occasion de cette campagne des législatives. Dimanche, il espère bien créer la surprise et jouer les trouble-fête dans le triangle politique annoncé par les grands politologues nationaux.

Laurent Guillaumé