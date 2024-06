LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - "Plus du tiers des maires de la circonscription" appellent à voter Anthony Vadot

Communiqué de presse

Beaucoup d’élus du territoire (dont plus d’un tiers des Maires de la 4e circonscription) s’engagent officiellement dans le comité de soutien à Anthony VADOT, Maire de Branges et Vice-président du Département, et sa suppléante Nathalie DAMY, Maire de Damerey et Conseillère Départementale pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet :



Marie MERCIER Sénateur

Fabien GENET Sénateur

Arnaud DANJEAN Député Européen

André ACCARY Président du Conseil Départemental

Sébastien MARTIN 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président du Grand Chalon

Arnaud DURIX Vice-Président du Conseil Départemental, Président de LR 71

Mathilde CHALUMEAU Vice-Présidente du Conseil Départemental

Colette BELTJENS Conseillère Départementale

Michel DUVERNOIS Conseiller Départemental

Alain GAUDRAY Conseiller Départemental

Aline GRUET Conseillère Départementale Maire de Pierre de Bresse

Sébastien JACQUARD Conseiller Départemental, Maire de Sens sur Seille

Dominique MELIN Conseillère Départementale

Regis GIRARDEAU Président de Bresse Nord Intercom’ Maire de La Racineuse

Stéphane GROS Président de Terres de Bresse Maire d’Ormes

Jean-Marc ABERLENC Maire de Simard

Isabelle BAJARD Maire de Loisy

Jean-Paul BONTEMPS Maire de Boyer

Guy BOUCHARD Maire de Saint-Bonnet-en-Bresse

Frédéric BOUCHET Maire de Louhans

Pascal BOULLING Maire de Crissey

Pierre BOUSQUET Maire de Bouhans

Fabienne BUISSON Maire de Champagnat

Philippe CAUZARD Maire de Le Miroir

Rémy CHATOT Maire de Montcony

Martine CHEVALLIER Maire de Beaurepaire en Bresse

Mickaël CHEVREY Maire de Vincelles

Christian CLERC Maire de Sornay

Cédric DAUGE Maire de Baudrières

Pascal DEBOST Maire de Romenay

Philippe ELOY Maire de Plottes

Jean-Michel FROMONT Maire de Thurey

Christophe GALOPIN Maire de Simandre

Jean-Marc GAUDILLER Maire de Vers

Jacques GELOT Maire de Saint-André-en-Bresse

Christian GUIGUE Maire de Saint Germain du Plain

Sébastien GUIGUE Maire de La Chapelle Naude

Françoise JACQUARD Maire de Bosjean

Nicolas JACQUINOT Maire de Charette-Varennes

Françoise JAILLET Maire de Cuiseaux

Didier LAURENCY Maire de Saint-Usuge

Jérôme LAURIOT Maire de Saint Maurice en Rivière

Jean Michel LONGIN Maire de Varennes Saint Sauveur

Robert MICONNET Maire de Mouthier en Bresse

Martine MOREL Maire de Bruailles

Pascal MOREY Maire de Rancy

Jean-Pierre PAPIN Maire de Le Planois

Gérard PARIAT Maire de Saint-Ambreuil

Chantal PETIOT Maire de Vérissey

Christian PROTET Maire de Saint Cyr

Thierry RAVAT Maire de Saint-Christophe en Bresse

Jean-Michel REBOULET Maire de Bantanges

Nadine ROBELIN Maire de Saint Germain du Bois

Jean SIMONIN Maire de Saillenard

Chantal SIMONNET Maire de La Genête

Patrick TALMEY Maire de Martailly les Brancion

Patrick VILLEROT Maire de La Frette

Hervé VOISIN Maire de Jouvençon