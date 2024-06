La pluie de sable du Sahara a protégé la Saône et Loire

Certains vont sans doute crier avec les loups pour dénoncer les prévisions alarmistes sauf que c'est bien une autre réalité qui s'est déroulée ce samedi en fin de journée. Toutes les prévisions annonçaient une fin de journée très compliquée notamment en Saône et Loire et en Côte d'Or. Un scénario catastrophe déjoué en une fraction de minutes avec une averse pré-orageuse chargée en sable Saharien. Un élément visiblement central, empêchant la création des grêlons dévastateurs. Les orages se sont finalement abattus plus au Nord-est, à plus de 130 kilomètres de la frontière départementale.