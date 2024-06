LEGISLATIVES - La grande inconnue de la participation... malgré des procurations en nette hausse

Quel sera le taux de participation dans un scrutin complètement désindexé d'une élection présidentielle ? C'est là toute l'interrogation qui prédomine dans tous les camps politiques. Faut-il voir dans le sursaut des procurations le regain d'intérêt pour le fait électoral ou tout simplement l'absence des habitués déjà partis en vacances ? Deux questions pour autant essentielles dans la suite du processus électoral. Chacun s'accorde à dire qu'un sursaut électoral se fera nécessairement au détriment des extrêmes mais là rien n'en est encore moins sûr.

Plus que jamais les jeux sont grands ouverts ce dimanche.

La participation ouvre une voie plus importante aux triangulaires. Concrètement, si aucun des candidats aux législatives n'atteint dès le premier tour la barre des 50% avec les voix d'au moins 25% des citoyens inscrits sur les listes électorales, les deux premiers sont qualifiés pour le second tour, organisé dimanche prochain.

Mais si le troisième parvient à rassembler les suffrages d'au moins 12,5% des inscrits sur les listes électorales (et non seulement des suffrages exprimés, une subtilité de poids), il est lui aussi qualifié pour le second tour.

Vous aurez bien compris que le taux de participation est un enjeu majeur pour espérer décrocher une qualification au 2e tour de dimanche prochain. Avec 50% de participation, le candidat doit dépasser les 25% des suffrages exprimés, mais avec 80% de participation, il lui restera à dépasser 15,62%... CQFD.

En Saône et Loire, des risques de triangulaire évidents

C'est sans doute la 5e cirsconscription de Saône et Loire qui est la plus concernée par une triangulaire voire plus. Entre les blocs Nouveau Front Populaire, Macronie et Rassemblement National, le risque de voir des candidatures très équilibrées est assez sévère. Une situation qui pourrait se démultiplie sur de nombreuses circonscriptions alors qu'en 2022, la France n'avait connu que 8 triangulaires.

Dès dimanche soir, le comportement des candidats qualifiés ou battus sera à suivre à la loupe. Rendez-vous sur info-chalon.com tout au long de la journée.

Laurent Guillaumé