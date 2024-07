Succès du gala de fin d’année et bilan positif pour l’Union Gymnique Chalonnaise

L’interview du président Jérôme Pelletier et le photoreportage info-chalon !

Samedi 29 juin de 10 heures 30 à 18 heures 30, Jérôme Pelletier, Président de l’Union Gymnique Chalonnaise, assisté de tous les membres de son association sportive, avait organisé au Gymnase André Rey, 3 rue Henri Dunant à Chalon-sur-Saône, le traditionnel gala de fin d’année de l’association.

Aidé par de nombreux bénévoles et licenciés, ce sont plus de 300 gymnastes licenciés au club qui sont venus faire une démonstration devant un public conquis.

Dehors un barnum et de nombreuses animations étaient mises à disposition des familles.

Sur place, info-chalon a posé quelques questions au Président Jérôme Pelletier :

Jérôme, vous et vos équipes, comment aviez vous organisé le gala d’aujourd’hui ?

J.P : « Tout d’abord nous avons commencé ce matin avec les B.B Gym pour une petite démonstration d’exercices. Ensuite, pour ceux qui veulent continuer, c'est-à-dire à partir de 7 ans, il y a eu une autre démonstration avec un passage sur les différents agrès de gymnastique : Barres parallèles, barre fixe, les anneaux, cheval d’arçon, le saut et le sol. Après l’entracte, l’après midi comme vous avez pu le voir, nous avons des gymnastes compétitifs à partir de 9 ans jusqu’à 30 ans qui sont venus montrer leur dextérité! ».

Le bilan de l’année à l’U.G.C a-t-il été plutôt bon ?

J.P : « Pour nous, il a été très bon ! Nous avons en effet réussi à qualifier 2 équipes en Nationale 10 / 13 ans aux Championnats de France en catégorie A/1 qui est le plus haut niveau et l’une de notre équipe se classe 7ème. On ne pouvait pas rêver mieux, vu que les équipes qui les devancent sont des équipes qui sont déjà dans des centres de formation. Quant à l’autre équipe qualifiée en catégorie ADN grand âge 12 ans et +, s’ils étaient qualifiés pour les championnats de France, ils n’ont pas pu participer à la compétition faute de nombreux blessés avant la compétition (3 blessés sur 6) ! ».

Et au niveau individuel ?

J.P : l’U.G.C peut se vanter d’avoir un Vice-champion de France en 10 ans avec Arthin Kewan ! Ensuite, Lucas Pelletier qui fait 15ème aux Championnats de France Elite, Léandre Renaud qui fait 3ème aux Championnats de France 12 ans … puis tout les autres Philémon 14ème , Djibril… ! ».

Sur les championnats départementaux, régionaux et interrégionaux ?

J.P : « Sur ces types de championnats, l’U.G.C brille souvent en remportant de nombreux titres et beaucoup de podiums. Non, je vous le confirme, cette année a été de haut niveau pour nous et le bilan est très positif ! ».

Un petit mot à ceux qui seraient tentés par l’expérience gymnique ?

J.P : Oui ! On vous attend nombreux au Forum des Sports et Associations pour une inscription. Rejoignez-nous ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon/ Saône.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B