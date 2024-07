Des cycles en pagaille, pour un après-midi gagné par la chaleur humaine

Une belle fête de l’exercice, un hymne à la gaieté et au punch collectif

Après 2021, 2022, un vide en 2023, 2024 a repris le flambeau pour que ce challenge solidaire et physique, de même qu’aux retombées psychologiques certaines, reprenne du poil de la bête. Tandis que « les forçats de la route » du Tour de France (dixit Albert Londres) traversaient la Saône-et-Loire ce jeudi 4 juillet, dans la banlieue chalonnaise on leur a, toutes proportions gardées, montré la marche à suivre la veille. Dans la joie et la bonne humeur, comme de bien entendu ! Une petite centaine de participants, avec en qualité d’acteurs principaux des personnes adultes affectées par un polyhandicap ou une carence intellectuelle, ont enfourché leur monture sur toutes sortes de moyen de locomotion à deux ou plusieurs roues (vtt, tricycle, vélo-coque, fauteuil roulant…), mus à la force du jarret. Et pour que le relais sportif se déroule à merveille, les accompagnants ont payé grandement de leur personne en se révélant d’efficients poissons pilotes ! Outre les locaux, estampillés « Papillons Blancs de Bourgogne du sud », à signaler des protagonistes issus de l’Etablissement SAMSAH Pôle APF 71 basé à Saint-Rémy, des représentants du foyer de Simard (également dans le giron des Papillons Blancs), des jeunes de l’IME (Institut Médico-Educatif) du Breuil (une nouveauté). Par ailleurs, lors du second opus, il y a deux ans de cela, un projet envahissait les esprits créatifs de l’établissement de Sevrey, à savoir l’acquisition d’un fauteuil plate-forme pour davantage de praticité vis-à-vis des utilisateurs. C’est chose faite, ce gros investissement, qui possède une assistance électrique, est passé depuis du rêve à la réalité. L’asphalte du rendez-vous distractif en sait quelque chose…

« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » (proverbe africain)

Ce grand rassemblement n’aurait bien sûr pas pu voir le jour sans l’engagement plein et entier des bonnes volontés : Mathilde et Manuela en particulier, du pôle activités, Angélique, l’ergothérapeute. Quant aux partenaires, leur rôle était tout bonnement aussi indispensable, afin de maximiser les chances de réussite. Nous évoquons ici la société Albatros, le Pôle paramédical du pied sis à Saint-Rémy, l’association Spirit Of Josette (prêt d’une Josette), la ville de Chalon-sur-Saône (dépannage temporaire en tentes), le Vélo-Club Saint-Marcel. D’autre part d’anciens salariés ont également par leur présence, marqué leur intérêt en faveur de cette louable initiative.

