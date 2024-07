AVIS DE DECES - Madame Alice PROST née GENIAUX

SAINT-MARCEL



Mme Anna-Caroline PROST,

sa petite-fille ;

Mme Jeanne BERT

et ses enfants ;

Mme Pierrette MARTIN

et ses enfants ;

Mme Denise PARIZE

et ses enfants ;

Mme Eliane REVERTEGAT,

M. et Mme Gérard et Mireille VILLAIN et leurs enfants ;

Les familles PROST-GENIAUX ;

et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice PROST

née GENIAUX

« Chevalier du Mérite Agricole »

survenu à l'âge de 103 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 Juillet à 15 heures, en l'Eglise de Saint-Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir

René PROST

son époux

décédé en 1986,

Daniel PROST

son fils

décédé en l'an 2000.