Un nouveau look pour les postes de transformation électrique EDF implantés sur la commune de Saint Rémy.

La commune de Saint Rémy ne cesse de vouloir rendre le cadre de vie des habitants le plus agréable possible. Pour ce faire, la municipalité a débloqué des fonds appelé budget participatif.

Rappel : le budget participatif est un dispositif créé par les communes pour développer le pouvoir d’agir des citoyens, en leur déléguant la capacité de décision d’une partie du budget d’investissement annuel pour la réalisation de projets qu’ils ont imaginés et choisis. À Saint-Rémy, 34 000 euros ont été réservés pour la troisième année consécutive, soit environ 5 euros par habitant.

Dans les propositions faites par les habitants, l’amélioration visuelle par un embellissement des postes de transformation électrique a retenu l’attention des élus. Le projet proposé a été validé par le conseil, une enveloppe de 19 000 euros a été débloquée.

Les services de la mairie ont engagé toutes les démarches et autorisations auprès des services gestionnaires des postes de transformation et une tranche de 13 postes dont certains sont terminés et d’autres en cours d’être relookés. Les travaux ont débuté début juin et devraient être terminé début août.

Ce jeudi 18 juillet, Pierrick Maitrot "peintre muraliste", aidé de deux jeunes femmes, était en pleine préparation du poste Avenue du Lignon, ils ont eu la visite de Florence Plissonnier maire de St Rémy.

Qui sont ces artistes peintres :

Pierrick Maitrot est un "peintre muraliste" de Tournus (71) qui peint avec la participation des gens, il a déjà une vingtaine d’années de métier ou plus exactement de pratique dans son art. Il s’est formé aux Arts Appliqués dans un lycée à Nevers, puis à Lyon.

Mina, jeune femme de 24 ans, fait des études de neuropsychologie

Neige a fait des études de graphisme et d’aménagement en Belgique, elle travaille beaucoup plus sur ordi, elle apprécie particulièrement d’être sur le terrain.

Avant de tracer, peindre, détailler la fresque, il faut faire la préparation par le nettoyage des murs et mettre une couche de blanc, les deux jeunes artistes ne ménagent pas leur peine sous le soleil et accompagnées par les moustiques même pas repoussés par la peinture. Il faut dire que la peinture utilisée est constituée de composants tout à fait écologiques.

Info-Chalon présentera bientôt l’ensemble de cette "exposition urbaine" si l’on peut dire.

C.Cléaux