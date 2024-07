AVIS DE DECES - Monsieur Jean MAZOYER

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline, son épouse ;

Nadine, Marc, Joël, ses enfants et leurs conjoints ;

Elise, Aurélien, Raphaël, Coline, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

Rose, Auguste, Octave, Léon, ses arrière-petits-enfants ; Huguette et André GONGORA et leur famille ;

Gérard et Solange BOUILLET et leur famille ;

parents et amis,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Jean MAZOYER

survenu brutalement le 19 juillet 2024, dans sa 85e année.

La cérémonie sera célébrée jeudi 25 juillet 2024, à 15 heures, au Clos Bourguignon, 12 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.