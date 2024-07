Une école alternative pour son enfant ? Témoignages croisés de parents qui ont fait le choix de l’École des talents, dans le Chalonnais

Aurélie est la maman de Jeanne, 7 ans ; Frank, le papa d’Augustin, 4 ans. Tous deux se félicitent d’avoir scolarisé leur enfant dans une école où la pédagogie enrichie est connectée à la vie, développe non seulement les compétences académiques, mais aussi les compétences sociales, émotionnelles, créatives et physiques des élèves.

Et ils comptent bien poursuivre dans la voie de cette école, située à Jambles.

Infochalon : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre enfant ?

Aurélie : Jeanne est enfant unique, elle a 7 ans. Elle est de nature curieuse et très enjouée. En maternelle, elle était scolarisée dans une école classique où elle n’a rencontré aucun problème particulier. En grande section, il s’agissait d’une classe unique, la maîtresse utilisait les méthodes Montessori. Jeanne était un peu familiarisée avec une organisation qu’elle a retrouvée à l’École des talents.

Frank : Augustin a 4 ans, il est notre 4e enfant. Nous avons un potager et avons remarqué qu’il est très intéressé par la nature.

Scolarisé en première année de maternelle dans une école traditionnelle, nous avons tenté l’aventure de l’École des talents pour sa 2e année.

Infochalon : Justement, qu’est-ce qui vous a motivés à l’inscrire à l’École des talents ?

Aurélie : Que notre enfant soit heureuse à l’école ! Et Jeanne était très contente d’y aller. Sa maîtresse, Madame Flament, l’appelait « l’ambassadrice de la joie ». Et puis notre fille a toujours aimé être dehors, marcher pieds nus… Ses autres parents et moi, nous l’appelions Mowgli ! Alors une école qui est connectée au vivant, avec de nombreuses sorties en nature, ça répondait à ses besoins et à sa curiosité naturelle !

Frank : Augustin est un enfant éveillé, posant sans cesse des questions. Nous voulions lui offrir une expérience plus épanouissante, plus stimulante. Qu’il soit plus actif dans ses apprentissages. Nous avons rencontré Pierre [Pierre Bousquet, président de l’association L’Univers des talents] et les valeurs de l’École des talents nous ont séduits : l’ancrage dans la nature (le village de Jambles est parfait comme environnement), l’ouverture à d’autres activités, d’autres « passeurs de passions », l’apprentissage de l’autonomie…

Infochalon : Ont-ils développé un goût pour une activité particulière ?

Aurélie : Je dirais plutôt que Jeanne s’est épanouie dans ce qu’elle aimait, et qu’elle s’est ouverte à des savoirs inattendus. Dans ce qu’elle aime, d’abord : l’École des talents les initie à la connaissance de la nature. Quant à l’ouverture à un ailleurs, c’est toutes ces activités proposées par les bénévoles. Les après-midis, elle a eu des ateliers très différents. Jeanne a découvert le yoga, elle en fait avec son papa pendant les vacances ! Elle a adoré la peinture. Une fois, le thème était « peindre comme les aborigènes d’Australie » ! Elle a découvert aussi le cirque, le théâtre d’improvisation, la connaissance de ses émotions, les autres pays, à travers plein d’activités… C’est tout un pan de culture qui s’est ouvert à elle, finalement.

Frank : Augustin a aiguisé et sans doute nourri sa curiosité naturelle. Il a adoré l’initiation au jardinage dans le « fameux jardin extraordinaire de M. Champion » [un voisin de l’école met à leur disposition son jardin de 1 200 m2, ndrl]. Au retour à la maison, il désignait chaque fleur par son nom, posait toutes sortes de questions : à quoi elle sert, quand est-ce qu’elle pousse ? Il a même voulu créer son potager personnel dans notre jardin. Il a fait les semis tout seul et, chaque matin, se précipite pour voir l’état de ses plantations ! Bon, je vous avoue que l’an prochain, nous lui donnerons quelques conseils sur les graines à planter… mais son intérêt, son autonomie, son esprit d’initiative nous ravissent.

En ce qui concerne les fondamentaux (lire, écrire, compter, géographie, etc.), c’est incroyable ! Du fait de la classe unique [à plusieurs niveaux], Augustin nous parlait de choses qui faisaient partie du programme des grands. Il en a assimilé certaines – celles qui l’intéressaient –, c’est très stimulant pour lui !

Infochalon : Comment qualifieriez-vous vos relations avec les autres parents, l’équipe de l’école en général ?

Aurélie : Des relations géniales ! On était tous très solidaires, on s’entraidait. Clara, une étudiante en service civique qui assistait la maîtresse, était au top avec les enfants. On ne ratait pas une occasion de se réunir : super repas de Noël, couscous géant… J’ai fait de belles rencontres.

Frank : Oui, nous avons fait des rencontres formidables, c’est certain. J’ajouterais que l’implication des parents dans l’école est un facteur très positif pour les enfants. Le bénéfice de cette dynamique crée un réseau de soutien plus étendu pour les enfants, qui deviennent plus confiants et plus actifs dans leurs apprentissages. Comme si leurs parents leur montraient l’intérêt de s’engager à l’école finalement.

Infochalon : Que diriez-vous à des parents qui se posent la question d’inscrire leur enfant à l’École des talents ?

Aurélie : Nous, ça nous convient. L’effectif réduit, l’ouverture sur l’extérieur, le monde… Mais je crois qu’il ne faut pas être stressé par les apprentissages. Son papa et moi, nous pensons tous les deux qu’un enfant a le temps d’apprendre, à son rythme, par de multiples biais. Il faut avoir confiance dans cette capacité qu’a l’enfant d’apprendre par lui-même quand il est heureux dans son école. Avec une pédagogie bienveillante, qui respecte leur rythme, stimule leur intérêt, encourage la coopération, il acquiert un bagage définitif. Et en effet, on réinvestit souvent à la maison ce que Jeanne a appris à l’école. C’est une manière d’ancrer les connaissances, de les rendre solides.

Jeanne a tellement aimé cette année scolaire qu’elle considère cette école comme partie intégrante de sa vie. Elle dit : c’est MON école !

Frank : C’est un enseignement qualitatif. Pour reprendre le vocabulaire de la nature, je dirais qu’on y construit un terrain. Les enfants sont comme des éponges : quand ils sont préparés à s’ouvrir aux savoirs, ils deviennent avides et acteurs de leurs apprentissages.

Les inscriptions à l’École des talents ont lieu durant tout l’été pour les enfants de la maternelle au CE2. N’hésitez pas à prendre contact.

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

L’École des Talents

8, rue du Quart Berry – Jambles (71241)

Renseignements et contact :

Pierre Bousquet, Président de l’Association L’Univers des talents

Tél. : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]

Site : www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71

