"Chez Louis", le 31 juillet : ONE RUSTY BAND. À voir absolument.

Ils sont deux et font du son comme cinq. Un duo explosif qui allie le blues des années 50, le rock des 70s et le tap dance acrobatique. Ils en mettent plein la vue !

Le festival Garçon la Note ! revient cet été pour ses concerts gratuits. Le bar restaurant Chez Louis vous invite à découvrir le « Dirty Blues Tap’n Roll », un show électrique et unique de One Rusty Band.

One Rusty Band est né du mélange de deux univers, la musique et le cirque. Composé de Greg qui couvre le chant, la batterie, l’harmonica, la guitare et de Léa aux claquettes acrobatiques et à la washboard.

Un blues rock sauvage où se mêlent riff de guitare 70’s, voix puissante et rythmes endiablés pour un voyage sonore et visuel avec les instruments faits main de Greg, les percussions et les acrobaties de Léa.

Du one man band, une guitare radiateur, des claquettes, de la washboard alliés à une envie furieuse de partager leurs univers… un duo unique !

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

Brasserie CHEZ LOUIS

Tous les midis du lundi au samedi

17, place Saint-Vincent – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 91 39 81