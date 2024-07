AVIS DE DECES - Madame Jeanne CHAUMONT née DERAIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Geneviève BERTRAND, sa fille ;

Michel BERTRAND (†), son fils et son épouse Tiphaine ;

Julien et son épouse Élise, Antoine BERTRAND ses petits-enfants ;

Océane et Alyzée, ses arrière-petites-filles ;

Bianca DERAIN, sa belle-sœur ;

ses neveux et ses nièces ;

toute la famille DERAIN et les alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne CHAUMONT

née DERAIN

dans sa 103e année,

le 26 juillet 2024.

La cérémonie religieuse aura lieu à Chalon-sur-Saône, en l'église Saint-Pierre le 1er août 2024 à 15 heures ; suivie de son inhumation à Saint-Denis-de-Vaux.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.