AVIS DE DECES - Blanche BERTHOLOMEY, doyenne de Saône et Loire, s'est éteinte à l'âge de 109 ans

Serge et Atchun RAYMOND,

Sylvie et Gilles PRUDON,

ses petits enfants.

Laetitia et Arnaud, Mickaël, Maryne et Benjamin, Lucile et Julien, Lina et Thomas,

ses arrières petits enfants.

Malo, Noah, Sixtine, Capucin, Gabin, Albane,

ses arrières, arrières petits-enfants.



Les familles BERTHOLOMEY, BORGEOT, DEVEVEY, PAILLER, BAUDREY et NICOLAS

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Blanche

BERTHOLOMEY

survenu dans sa 109 ème année.

(doyenne de Saône et Loire)



La cérémonie civile se déroulera au crématorium de Crissey lundi 05 août a 13h15, suivie de son inhumation au cimetière de Sagy à 17h30.



La famille vous remercie de prendre part à son deuil.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.