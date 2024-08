A l’Assemblée nationale, Aurélien Dutremble "sera le défenseur de la ruralité et de la justice territoriale"

Communiqué de presse

C’est dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire que siègera Aurélien Dutremble à la rentrée. Le parlementaire nouvellement élu dans la 3ème circonscription a fait le choix parmi les huit commissions de l’Assemblée nationale, de celle où il se sait le plus utile non seulement pour les Français mais aussi pour les Saône-et-Loiriens.



Fervent défenseur de l’égalité entre les territoires, il répondra présent sur l’ensemble des sujets pouvant s’y rapporter.



« Dans la commission de l'aménagement du territoire, il est plus que jamais nécessaire de soutenir la ruralité et ses habitants. Nos communes ont du talent, sont dynamiques et inventives. Elles sont une chance pour notre pays. Ceux qui font le choix d’y habiter avec leurs familles doivent pouvoir bénéficier des mêmes services publics que tous nos compatriotes. Il faut lutter contre la fracture territoriale en réaffirmant comme un grand principe l’égalité de tous les citoyens. Équilibre territorial, accès aux soins, à l’éducation et aux transports pour tous sont autant de sujets que je porterai au Palais Bourbon. La mise en œuvre d’une véritable justice territoriale est indispensable. Avec mes collègues du Rassemblement National, les habitants comme les élus locaux peuvent compter sur moi et ma capacité d’engagement. »