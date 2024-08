La doublette Génelard (Patrick Biz et Joanny Troncy) remporte le Challenge Joaquim Da Silva, organisé par le club de la Boule Saint Jean

Les autorités locales répondent présentes!

C’est un concours 3ème et 4ème division très relevé qui avait été organisé par le club de boules lyonnaises de l’association sportive de la Boule Saint Jean, Espace Vannier à Chalon-sur-Saône, le samedi 3 août sur toute la journée, à l’occasion du ‘Challenge Joaquim Da Silva’ disparu en février dernier.

Organisé par Patrick Chevaux, Président du Club assisté des membres du bureau Pascal et Virginie Prudhon, Christine Chevaux, Charly Bouhot … de nombreux licenciés et bénévoles du club, tous étaient plus que satisfaits pour ce concours 64 doublettes sur invitation de la Société qui a recensé 53 doublettes au final.

A partir de 8 heures, ce concours organisées en 3 parties le matin sur un temps de 1 heures 30 (avec les barrages) et plusieurs parties l’après midi sur un temps de 1 heures 30, les équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours qui s’est terminé en soirée devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents venant du Jura (Conliège et Cousance), de Côte d’Or (Nuit Saint Georges, Beaune, Seurre) et même d’Ardèche, se sont affronter lors de parties acharnées face aux équipes du département : Le Creusot, Génelard, Saint Germain du Bois, Montchanin, Sennecey-le-Grand, Préty… et aux équipes locales, les Cheminots, les Charreaux, Chatenoy-le-Royal, Boule Saint Jean.

En fin de soirée, le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise du challenge Joaquim Da Silva aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Lors de cet événement on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, des enfants de Joaquim Da Silva…

Extrait des discours prononcés :

Patrick Chevaux : « Bonsoir à toutes et à tous. Avec les membres du Bureau, Virginie et Pascal Prudhon, Charly Bouhot… nous avons décidé d’organiser un concours 64 doublettes pour notre copain Joaquim Da silva décédé au mois de février dernier dont les enfants sont présents parmi nous. Suite à cela et avec le Service des Sports qui a validé notre projet, nous avons pu l’organiser à l’Espace Vannier en mettant en place une trentaine de jeux de lyonnaise. Je remercie donc toutes les institutions la ville de Chalon, Le Grand Chalon, L’O.M.S, aux sponsors… mais aussi les licenciés et bénévoles du club qui ont contribué au bon déroulement de cette journée dédiée à notre ami Joaquim. Je remercie également toutes les équipes qui ont participé au concours et je vous donne rendez-vous l’année prochaine. Enfin, je voudrais également saluer Virginie Prudhon présente ici à nos côtés qui représente le club et qui s’est brillamment qualifiée pour les Championnats de France tête à tête qui se dérouleront au mois de septembre. Remercier également la famille de Joaquim présente à nos côtés. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret : « Cela nous fait plaisir d’être parmi vous avec les élus qui sont présents ce soir. C’est vrai que l’on a l’habitude d’accueillir le club de la boule Saint Jean à la Mairie de Chalon-sur-Saône et de vous recevoir dans des moments sympathique comme le concours international franco-suisse. Donc on est heureux de pouvoir vous encourager dans vos démarches sportives. De plus je trouve qu’ici, il y a une ambiance qui est toujours très chaleureuse […] Vous êtes un club qui fait partie prenante de la vie sportive chalonnaise dont on ne répétera jamais assez que l’on n’a pas loin de 18 000 licenciés dans les clubs chalonnais et qui accueillent énormément de compétiteurs venant de partout. Je sais par exemple qu’ici, certains ont fait un petit peu de route pour venir car j’ai discuté avec des gens de l’Ardèche et des départements voisins. Cela nous fait particulièrement plaisir à Chalon parce qu’on aime recevoir et on aime accueillir. Je n’oublie pas non plus que le challenge en question est en fait pour rendre hommage à votre père, qui était beaucoup investi dans le club, qui en a été une cheville ouvrière et qui a été souvent aux côtés du Président. Les clubs ne fonctionnent jamais sans le bénévolat et je trouve que de temps en temps et bien d’avoir un hommage ou un coup de chapeau afin de retenir la mémoire de ceux qui se sont investis et bien, c’est bien ! […] D’ailleurs je m’associe entièrement à la démarche de ce club qui vient de le faire pour la mémoire de votre papa […] Je vous souhaite une bonne fin de concours, on reste à vos côtés ! Merci à vous toutes et à vous tous, vive le sport à chalon et vive le Club de la Boule Saint Jean ! ».

S'en suivait le lancer de but par le Maire de Chalon-sur-Saône pour faire débuter la 1ère demi finale du concours A entre Génelard (Patrick Biz et Joanny Troncy) et Le Creusot (Mathieu Touraine et Bernard Calas).

S’en suivait le lancer de but par la fille de Joaquim Da Silva pour la deuxième demi-finale entre Champs du Moulin (équipe Fouilloux) et Nuit Saint Georges .

Résultat des concours A (53 équipes)

½ finale

Génelard bat Le Creusot 13 à 7

Champs du Moulin (équipe Fouilloux) bat Nuit Saint Georges 13 à 8

Finale

Génelard bat Champs du Moulin 13 à 11

Finale du complémentaire (10 équipes)

Saint Germain du Bois (Cadot L et C) bat Epinac 13 à 8

Clin d’œil à Pascal et Virginie Prudhon à la table d’enregistrement qui ont remarquablement organisé le déroulement du concours.

Clin d’œil à des jeunes mariés de passage sur le concours, Pascal et Nathalie à qui nous souhaitons beaucoup de vœux de bonheur!

Clin d’œil à l’équipe qui a travaillé toute la journée de vendredi 3 août pour l’installation des jeux et des différentes structures.

