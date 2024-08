Les bâtons de randonnée bientôt interdits ?

Véritable discipline, la marche nordique a déjà fait plus de 25 000 adeptes, inscrites à la Fédération française d'athlétisme. Si cette marche rythmée séduit les amateurs de randonnée, le matériel utilisé pour la pratiquer serait sur le point d'être modifié. En effet, jusqu'ici, les pratiquants s'y adonnaient munis de bâtons en fer à planter dans le sol pour pouvoir avancer plus rapidement. Néanmoins, plusieurs spécialistes de la faune et de la flore alertent depuis des années sur l'impact de ces embouts métalliques, responsables de milliers de petits trous dans le sol. À mesure que les saisons passent, les randonneurs participeraient, sans le vouloir, à l'augmentation des risques d'érosion des sols sur certains sentiers. Pour enrayer ce processus de dégradation du patrimoine, plusieurs mairies dont les communes se situent sur le littoral, à l'instar de Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor par exemple, interdisent les pointes en acier et imposent aux marcheurs d'équiper leurs bâtons d'un capuchon en caoutchouc.



Julie Pitaud