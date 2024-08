Dans le Finistère, une animatrice de marche nordique a souhaité réagir à la publication d'info-chalon.com

"Je suis animatrice de marche nordique depuis 14 ans et il arrive parfois que nous soyons interpelés par des gens (certains agressifs) nous reprochant d’abîmer les chemins avec nos bâtons. Ces mêmes gens portant souvent de grosses chaussures de randonnée et pensant représenter les «respectueux » de la nature.



Il est vrai que je vois passer des groupes équipés de toutes sortes de bâtons non conformes et qui ne leur servent pas à grand chose vu la façon dont ils s’en servent. (Bâtons de hautes montagnes avec pointes métalliques de près de 10cm)…..



Les chemins s’ils ne sont pas empruntés finissent par disparaître.

Le piétinement touristique de masse est un réel fléau. Plus rien ne pousse. (pointe du Raz, Carnac, et autres sites protégés qui ont été réaménagés).

La faune et la flore souffrent en effet de l’activité humaine. C’est un fait !

Stigmatiser la pratique de la marche nordique et l’utilisation des bâtons est injustifiée.

Obliger à mettre des embouts caoutchouc empêche la bonne pratique de notre sport. Les bâtons de marche nordique sont légers et en fibre carbone, la petite pointe biseautée mesure à peine 2 cm et ne creuse pas le sol car le geste du marcheur nordique est léger et souple.

N’interdisez pas que les bâtons, interdisez aussi l’accès aux chemins car les vélos, les poussettes, les chaussures, les animaux avec des sabots ou des griffes, etc. Tout ceux qui empruntent les chemins nuisent à l’environnement d’une façon ou d’une autre, même les spécialistes en tout genre."





Nicole Cornu

Animatrice Marche Nordique Atout Santé Finistère