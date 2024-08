AVIS DE DECES - Monsieur Bruno REMETTER

Saint-Christophe-en-Bresse, Ouroux-sur-Saône

Auguste et Marie, ses parents ; ses frères et sœurs ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ; ses nièces et neveux,

ainsi que tout sa famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Bruno REMETTER

survenu le 11 août 2024,

à l’âge de 52 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 14 août 2024, à 15 heures, en l’église d’Ouroux sur Saône suivie de l’inhumation au cimetière d’Ouroux sur Saône dans le caveau familiale.

Bruno repose à la chambre funéraire de l’Abergement Sainte Colombe.

La famille rappelle à votre souvenir son frère,

David

décédé le 13 janvier 2018,

et remercie chaleureusement tout le personnel de l’hôpital William Morey de Chalon sur Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

