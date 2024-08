Retours de vacances : Bison Futé prévoit un week-end "difficile" sur les routes, la journée de samedi classée rouge partout dans l'hexagone

Vendredi 23 août, dans le sens des retours, la circulation sera particulièrement difficile dans la vallée du Rhône sur l’A7, sur le pourtour méditerranéen (A8 et A9) et l’A75 dans la traversée du massif central.

Conseils pour le samedi 24 août

Dans le sens des Départs,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à16h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 10h à 12h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 11h à 13h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 16h.

Dans le sens des Retours,

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez la nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bordeaux, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 12h à 14h, et entre Poitiers et Tours, de 14h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange de 10h à 14h et entre Orange et Lyon, de 11h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne de 11h à 16h et entre Nîmes et Orange, de 15h à 17h,

évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 10h à 19h.

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 20h.

Conseils pour le dimanche 25 août

Dans le sens des Retours,

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Orléans, de 11h à 20h,

évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 12h à 17h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 7h à 18h, et entre Orange et Lyon de 12h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 18h et entre Narbonne et Orange, de 15h à 18h,

évitez l’autoroute A75, entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h,

évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 16h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 22h.