Ça va se corser en Saône et Loire samedi soir ! Des vents jusqu'à 110 km/H

Prévoyez d'anticiper pour samedi soir ! Il sera plus prudent de ranger vos affaires en vue d'un épisode orageux qui pourrait s'avérer violent en Saône et Loire. Après une montée de températures sur les prochaines 24h, les choses devraient vite se dégrader.

Le département de Saône-et-Loire passera samedi 24 août après-midi, à compter de 16 heures, en vigilance orange "orages"

Des orages remontent par le sud-ouest et atteignent la Bourgogne dès le milieu de l'après-midi. Ils sont plus nombreux et plus marqués sur la moitié est de la Bourgogne (Saône-et-Loire et Côte d'Or).

Ces orages devraient s'accompagner de phénomènes à surveiller, pouvant occasionner des dommages :

- rafales souvent comprises entre 80 et 100 km/h, localement 110 km/h

- fortes intensités pluvieuses : 20 à 30 mm en moins d'une heure, 30 à 50 mm en 2 ou 3 heures, localement plus.

- chutes de grêle de taille moyenne (1 à 2 cm) à localement grosse (3 à 5 cm).

Le gros de l'activité orageuse décline après dimanche 00h, mais des pluies soutenues se prolongent une partie de la nuit.Les fortes pluies orageuses suivies de pluies durables une partie de la nuit sont donc susceptibles d'entraîner des phénomènes de ruissellement et des inondations locales sur des sols détrempés.