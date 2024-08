ELAN CHALON - Encore un camp d'été couronné de succès pour son édition 2024

Encore une édition rondement menée par l'Elan Chalon Associaiton. Le camp d'été, toujours autant plébiscité, par les jeunes générations, a remporté le succès escompté. Limité à un peu plus de 120 pratiquants, compte tenu des capacités d'accueil à l'internat, le camp d'été a joué encore à plein au Colisée. Avec le soutien du Comité départemental de basket, le camp d'été est aussi l'occasion pour le jeune corps arbitral de Saône et Loire de s'assurer une solide formation. A l'issue des finales, les joueurs ont été chaleureusement félicités par l'ensemble du staff de l'Elan Chalon. Vincent Bergeret - Président de l'Elan Chalon, Christine Juillot - Présidente de l'Elan Chalon Association ont tenu à rappeler l'importance de l'événement, qui s'inscrit comme l'un des camps d'été les plus sollicités à l'échelle nationale. Savo Vucevic, coach des pros, accompagné par les deux coachs assistants, ont tenu à remettre les distinctions de l'année.

Laurent Guillaumé