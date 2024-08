Clubs, associations, communes... Vous avez des annonces à faire pour la rentrée ? Info-chalon.com vous attend

A l'heure du "redémarrage" associatif et sportif, nombre de clubs et associations de Saône et Loire vont multiplier les initiatives. C'est le moment ou jamais de communiquer. Info-chalon.com vous propose ses services, en toute gratuité, fidèle à ses habitudes depuis plus de 15 ans maintenant. Il suffit de nous envoyer par mail [email protected] toutes les informations et annonces sur lesquelles vous souhaitez communiquer. Merci de privilégier ce moyen exclusivement ... Et on se dit à très vite !

Laurent Guillaumé