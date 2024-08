Ciné sous les étoiles : Dernière séance avec «Élémentaire» au Plateau Saint-Jean

Comme à l'accoutumé, la dernière séance de Ciné sous les étoiles a eu lieu à la Plaine de jeux du Plateau Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

Juste après le concert pop-rock alternatif de Paradoxe, dans le cadre de «Été Glacé» , à la Plaine de jeux du Plateau Saint-Jean, place à la dernière séance de Ciné sous les étoiles avant l'année prochaine.

Au programme, «Élémentaire», le 27ème long-métrage d'animation signé Pixar.

Une soirée animée par Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, et en présence de Jade André, la reine du Carnaval de Chalon 2024, Angeline Louro Desbois, la reine des Charreaux, Tatiana Millot, la reine de Saint-Cosme-Bellevue, Alexandra Blin, la reine de La Charmée, Alicia Fourcade, la reine de Crissey, et Mélinda Brizolier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati