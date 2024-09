Les acomptes sur salaires explosent en cette rentrée scolaire

+ 6% d’acomptes sur salaire en septembre

En juin, 31 % des Français déclaraient qu’ils allaient demander un acompte sur salaire pour l’été (enquête Rosaly juin 2024). Pour cette rentrée de septembre, ils sont plus de 37 % à envisager de faire cette demande à leur employeur.

Dans le détail : près de 37 % déclarent qu’ils envisagent de demander un acompte sur salaire à la rentrée mais seulement 3 % le feront pour une avance. Ils ne sont donc que 31 % à ne pas s’orienter vers l’acompte et 32 % sont dans l’expectative.

Ainsi, 76 % refusent catégoriquement d’opter pour cette solution d’avance sur salaire et 21 % sont encore dans le doute.

Des Français à découvert

Après leurs congés, plus de 53 % savent qu’ils seront dans le rouge.

Dans le détail, plus de 42 % sont à découvert chaque année après l’été et 11 % le seront effectivement en 2024.

Cependant, 33 % gèrent mieux leurs finances et déclarent ne jamais être à découvert et 6 % ne le seront pas après leurs congés.

Des découverts importants

Pour près de 39 % des Français, le découvert bancaire sera compris entre 200 et 300 €.

Pour la seconde tranche la plus importante ; soit 21 % ; la somme ne dépassera pas 100 €. Enfin, 12 % vont crever le plafond avec un découvert de 300 à 600 €.

*Méthodologie : Enquête réalisée en août 2024 auprès de 3 218 personnes de plus de 18 ans. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 400 personnes en France). Sondage électronique envoyé par email et publié en ligne sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Les réponses ont ensuite été compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l'échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée.

Toutes les pondérations s'appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.