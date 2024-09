L’O.M.S de Chalon-sur-Saône a présenté sa revue 2024 -2025, rassemblant tous les clubs sportifs adhérents

La cérémonie de présentation et le discours de son président Thierry Thevenet et le photoreportage info-chalon.com

Depuis le 2 septembre 2024, vous pouvez vous procurer la plaquette de l’Office Municipal des Sports de Chalon-sur-Saône, laquelle vous donnera tous les renseignements nécessaires pour pratiquer une activité sportive ou faire du bénévolat au sein des associations et clubs sportifs adhérentes à l’OMS chalonnaise.

Aussi, lundi 2 septembre à partir de 19 heures, au Stade Garibaldi à Chalon-sur-Saône, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, assisté de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et de tous les membres du comité directeur de l’O.M.S présentaient la Revue 2023/2024 des clubs sportifs affiliés à l’Office Municipal des Sports Chalon-sur-Saône.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Alain Gaudray, Conseiller Départemental, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports , Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Déléguée aux relations avec les associations sportives, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Bruno Rochette, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs sports, Fabrice Faradji, Conseiller délégué à la gestion et la sécurité du patrimoine immobilier de la Ville auprès du Premier Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Bernard Ponceblanc, Président du Comité départemental olympique et sportif de Saône-et-Loire, Gilles Véchambre, Directeur des Sport de la Ville de Chalon et du Grand Chalon … et de tous les présidents des clubs et associations sportives.



Extrait du discours prononcé par Thierry Thevenet : « Après un été féérique marqué par de grands événements sportifs comme le Championnat d’Europe de football, le tour de France cycliste, les jeux olympiques et paralympique de paris 2024 ou encore une fois nous avons pu voir la grandeur, la ferveur et l’engouement de nos concitoyens pour le sport en général et non pour les athlètes en particulier. L’O.M.S de Chalon est fière de vous accueillir dans cette enceinte du stade Garibaldi, lieu chargé d’histoire pour le sport chalonnais afin de vous présenter notre nouvelle plaquette.

Une nouvelle fois, la commission de la revue de l’O.M.S a travaillé dur cette année pour vous présenter notre traditionnelle revue, toujours avec le soutien de notre partenaire local ‘Graine de Com’ que je remercie une nouvelle fois pour l’excellence du travail réalisé ainsi que pour leur disponibilité et leur écoute à toutes nos demandes. Notre collaboration a té fructueuse lors de ces dernières années et nous les remercions pour ces 3 revues réalisées ensemble, encore merci ! La commission revue et l’O.M.S a tenu à vous présenter un travail soigné, comme à son habitude, où vous trouverez toutes les informations nécessaires à la recherche d’une activité sportive adéquate à chacun.

Cette revue, 38ème du nom est cette année encore une manne de renseignements et d’informations à destination des clubs et du grand public. Grace à cette publication l’ensemble des chalonnais, mais également des grands chalonnais pourront faire plus ample connaissance avec les clubs chalonnais. Pour cette saison, comme vous pourrez le découvrir, la commission de la revue de l’O.M.S présidé par Jacques Bonnet, a choisi une nouvelle fois une couverture des plus originales, créée, dessinée et mise en page par notre artiste maison Claude Godard. J’en profite pour remercier Jacque pour l’excellent travail qu’il a mené au cours des très nombreuses années passées au sein de l’O.M.S de Chalon

Chalon compte actuellement environ 17 000 personnes licenciés à un club, répartis dans les 88 clubs affiliés à l’O.M.S de Chalon-sur-Saône. Cette diversité des sports proposés ainsi que le nombre de pratiquants montrent une nouvelle fois l’engouement pour le sport à Chalon, porté par la vague J.O et J.O.P. Nous sommes persuadés que les chalonnais sauront une nouvelle fois se tourner vers nos clubs et c’est à bras ouvert que nous serons heureux de les accueillir.

Une nouvelle fois merci à l’ensemble de nos partenaires commerciaux qui cette année encore ont renouvelé leur participation financière à la réalisation de cet ouvrage, merci également à toutes les personnes nous ayant fourni un nombre impressionnant de clichés diverses des manifestations chalonnaises de l’année. Je terminerais mes propos en vous souhaitant à tous une excellente saison sportive 2024/202, sachez que l’O.M.S reste en permanence à votre écoute et à vos côtés dans tous vos dossiers et lors de toutes vos manifestations. Je vous donne bien sûr rendez-vous pour le samedi 7 septembre pour notre désormais traditionnel forum de la vie associative et sportive. Merci à vous tous, bonne saison et bonne fin de soirée ! ».

S’en suivait les discours de Jacques Bonnet,

Alain Gaudray,

Sébastien Martin,

Bernard Ponceblanc,

Gilles Platret ,

La découverte de la 1ère page de la plaquette

La remise de la plaquette par Thierry Thevenet au Maire de Chalon-sur-Saône,

Le dépôt de gerbes sur le monument aux morts du stade Garibaldi, correspondant aux sportifs chalonnais morts pour la France.

Le buffet de l’amitié avec un clin d’œil particulier à Fabienne Thevenet pour la réalisation du somptueux buffet.

Le photoreportage info-chalon.com

