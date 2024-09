120 courageux ont bravé la pluie ce jeudi pour célébrer la commémoration à Givry

Et malgré une pluie battante, on peut dire que cet anniversaire a été un franc succès puisque ce sont plus de 120 personnes qui ont pris part à cette belle cérémonie du Souvenir.

Aux alentours des 10h15, les autorités se sont retrouvées au Clos Salomon afin d’honorer la mémoire des chasseurs PASQUALE et CAMICCI, morts au combat dans le char AUSTERLITZ du 5ème RCA 3ème escadron, ainsi que leurs compagnons d’équipage : le lieutenant FOERST, le Maréchal des logis chef TOURRE et le Chasseur PEDULLA.

Ensuite, le cortège s’est rendu au parc Oppenheim afin de rendre hommage à Léocadie CZYZ, figure emblématique de la Libération de Givry, qui grâce à son courage et son opiniatreté a permis aux forces alliées de déjouer les plans ennemis.

À cette occasion, une superbe fresque a été faite cet été par les jeunes adolescents du centre de loisirs, sous la direction du graffeur JUL BONNARDIN, d'après la couverture de la BD de Filibust (scénériste) et Janpi (illustrateur) et avec l’aimable accord de l’association BULLES DE BOURGOGNE.

Un hommage a également été rendu au capitaine OSTER et ses troupes qui ont combattu le 5 septembre 1944 pour la libération de Givry.

Afin de faire de ce 80ème anniversaire un moment mémorable, Monsieur le Maire, Jean LANNI, accompagné par deux classes de CP et de CE2, a planté un érable, symbolisant la paix afin que les générations futures se souviennent.

« Souhaitons qu’il veille longtemps sur Givry et ses habitants » a ainsi prononcé Monsieur le Maire.

Enfin, à 11h, tous se sont retrouvés au Monument aux morts pour la cérémonie officielle où Marie-Odile MORIN a ravi le public avec ses chants à Capella (chants des partisans et la Marseillaise) et les élèves de la classe de CM2 de l’école Lucie Aubrac ont lu une adaptation très réussie du texte « Liberté » de Paul Eluard, entre autres interventions.

Toutes les personnes présentes ont ensuite pu aller se réchauffer au sein du caveau municipal et ainsi partager le verre de l’amitié.

Amandine CERRONE.