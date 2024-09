AVIS DE DECES - Monsieur Pierre FOUALLY

BEAUNE - CHALLANGES - CHAGNY



Mme FOUALLY Denise,

son épouse ;

Véronique et Nadine, ses filles ;

Thierry LARIVE, son gendre ;

Antoine, Mylène et Mathilde, ses petits-enfants ;

Eve, Margot et Loriane,

ses arrière-petites-filles ;

les amis et voisins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre FOUALLY

dit « Pierrot »

survenu le 4 septembre 2024

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 septembre 2024 à 14h30 en l'église Saint-Nicolas de Beaune.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.