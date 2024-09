L'enjeu de la sensibilisation contre le glioblastome... au rendez-vous du forum des associations

Stephanie Sivignon et Wanda Agnello ne ménagent pas leurs peines pour sensibiliser toujours plus à la question de la lutte contre les cancers du cerveau. Une pathologie en nette recrudescence ces dernières années.

Le glioblastome, le cancer du cerveau est en nette accélération ces dernières années et l'association Des Etoiles dans la mer milite pour une sensibilité accrue auprès du grand public. "Chaque année ce sont plus de 3500 nouveaux cas en France" assure Wanda Agnello, l'une des co-référentes Saône et Loire de l'association avec Stéphanie Sivignon. "ll y a beaucoup de méconnaissances sur ce type de cancer, une forme de cancer du cerveau particulièrement agressive. En mai dernier, info-chalon.com avait donné la parole à Laëtitia Clabé-Levère, Présidente nationale de l'association, permettant de mieux comprendre les enjeux autour de cette pathologie.

En Saône et Loire, n'hésitez pas à vous rapprocher à Stéphanie et Wanda via [email protected]

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFOS SUR L'ASSOCIATION ?