Une semaine partagée entre averses et ciel dégagé en Saône et Loire

L'automne arrive à grands pas en Saône et Loire avec une semaine très mitigée. Les températures fléchissent et le ciel s'obscurcit au fil des jours. Météo France prévoit une semaine entre ciel gris, averses orageuses et éclaircies. Côté températures, les maximales vont passer de 20°c en début de semaine à 15°c d'ici le week-end. Belle semaine à toutes et à tous.