La Pastorale Tourisme et Loisirs propose un nouveau programme de conférences d'Art sacré 2024-2025

Conférences d’histoire de l’art 2024-2025 sur le thème : « faut-il avoir peur de l’art contemporain? ». Ces rencontres sont ouvertes aux personnes engagées dans la vie de l’Église, aux étudiants, aux acteurs du patrimoine, aux professionnels du tourisme, à toutes personnes désireuses de lire ou relire le patrimoine chrétien à la lumière de la foi, et à tous les curieux désirant enrichir leurs connaissances...

Elles ont lieu un samedi par mois de 9h30 à 12h00, à la Maison diocésaine (entrée par la rue de chauchy) à Saint-Désert 71390

Un coût de 39 € pour l’ensemble du cycle 8 € la séance

Animées par Frédéric Curnier-Laroche

Historien de l’art, il est ancien élève de l’École du Louvre et de l’Université Paris IV Sorbonne, ancien responsable de commission d’art sacré, diplômé de l’Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA) de l’Institut catholique de Paris, enseignant à l’Université catholique de Lyon et à l’Institut des Sciences et Théologie des Religions (ISTR) de Marseille, intervenant pour la formation des professeurs de l’Enseignement catholique, membre du Conseil d’administration du réseau européen Églises Ouvertes.

Il travaille sur les rapports entre l’art, la culture et la foi, ainsi que sur les formes et les idées de l’architecture, en particulier contemporaine. Il est l’auteur en 2018 d’un mémoire « L’Église, l’art et les artistes, l’art contemporain dans les églises : enjeux actuels ».

Le programme 2024 - 2025

12 octobre 2024 : initiation à l’art contemporain

23 novembre 2024 : comment l’art contemporain est-il spirituel ?

14 décembre 2024 : Francis Bacon et la figure humaine

11 janvier 2025 : Nicolas de Staël, une manière de voir

8 février 2025 : Mark Rothko, l’intériorité à l’oeuvre

8 mars 2025 : comprendre et apprécier le cubisme

5 avril 2025 : l’architecture contemporaine

JC Reynaud



Pour tous renseignements :

Commission diocésaine de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs

28, avenue de Bourgogne 71390 Saint-Désert

www.pastourisme71.com