AVIS DE DECES - Madame Yvette ANDRE

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - CRISSEY



Nadine et Jacky Chateau, Laurent et Myriam Massot,

ses enfants ;

Stéphane et Sandra, Marie-Laure et Pierrick, Lucas, Lorys,

ses petits-enfants ;

Nathan, Maëlie, Justine et Gaétan,

ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette ANDRE

survenu le 8 septembre 2024,

à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 13 septembre 2024 à 14 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Roger Lagrange pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.