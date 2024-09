Franc succès pour les premières rencontres régionales de l’équipe projet DataBFC TID, outil numérique au service du développement durable des collectivités

... en présence de représentants de la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté et de la Banque des Territoires, de Patrick MOLINOZ, vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transitions numériques et de l’innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l’export et Président de l’Agence Régionale du Numérique et de l’intelligence artificielle (ARNia), d’Eric HOULLEY, vice- président en charge de la cohésion territoriale, de la politique de la ville, des ruralités, des parcs naturels et des contrats de plan, et maire de Lure, et de Jean-Baptiste POLJAK, Fondateur et Dirigeant de la société Upciti.

Le projet DataBFC TID consiste à concevoir, tester et déployer des outils numériques au service de la transition écologique dans six territoires pilotes : les communes de Joigny, Louhans, Châteauneuf, Lure, Pays de Montbéliard Agglomération et Grand Belfort Communauté d’Agglomération.

Il s’agit d’installer et d’utiliser des capteurs (technologie de l’entreprise Upciti) qui permettent de collecter des informations (flux routiers, fréquentation commerciale, fréquentation de déchetteries, utilisation de parkings de covoiturage…) qu’il s’agit ensuite de traiter afin de proposer des services utiles aux collectivités et aux habitants.

Lors de cette rencontre régionale les élus et représentants des collectivités pilotes du projet* ont été accueillis par Jean-Paul MAURICE, maire de Châteauneuf, première commune dans laquelle ont été déployés des capteurs pour collecter et traiter des données publiques en vue de proposer des services utiles à la collectivité et aux habitants. Dans cette cité médiévale de la Côte-d'Or, l’accent est mis sur les data de fréquentation des parkings et des rues à accès restreint ainsi que le comptage des visiteurs et des véhicules.

Patrick MOLINOZ a souligné l’importance et le caractère novateur de ce projet régional destiné à apporter « des services numériques innovants pour améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants et aider les collectivités dans la gestion quotidienne de leurs services. L’objectif de ces premières rencontres était de faire un retour et un partage d’expériences avec les collectivités pilotes dont l’engagement dans le projet a fait de cette journée du 6 septembre un franc succès ».

En tant que cheffe de file du consortium DataBFC TID la Région Bourgogne-Franche-Comté coordonne l’ensemble des acteurs du projet et va développer un outil d’évaluation et de mesure pour identifier les externalités économiques, sociales, environnementales et technologiques des projets TID.

L’ARNia, Agence Régionale du Numérique et de l'intelligence artificielle a présenté les premiers développements de la plateforme open source régionale de données DataBFC TID qui permettra la collecte, le traitement, la sécurisation et la valorisation des données publiques autour de plusieurs cas d’usages : mobilités, attractivité, transition écologique, relation citoyenne, ruralité. Upciti, fournisseur de capteurs RGPD compatible, apporte son expertise dans la mise en œuvre de projets de Smart City et de Territoires Intelligents et Durables (TID) afin d’adapter leur technologie à tous les cas d’usages qui vont être expérimentés jusqu’en 2027 en Bourgogne-Franche-Comté.

Le projet DataBFC TID est lauréat de l’appel à projets « Territoires Intelligents et Durables » du plan d’investissements France 2030, opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat représenté par la Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture de la Côte d’Or. A ce titre, ce projet bénéficie de 2,3 millions d’euros de subvention France 2030 sur un montant total de 5,9 millions d’euros.