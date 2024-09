Coup de pression ? ou déjà la couleur annoncée pour des législatives anticipées ? L'ombre d'une nouvelle dissolution ...

Alors qu'il a fallu plus de 40 jours pour connaître le nom du nouveau Premier Ministre et que le futur gouvernement est en cours de constitution, le Rassemblement National agite le chiffon rouge. A l'occasion de la réunion du Conseil National du RN à Paris, Jordan Bardella a officialisé la nomination des députés et porte-paroles, Julien Odoul et de Thomas Ménagé, comme directeurs "de campagne des futures et probables élections législatives anticipées" précise le communiqué de presse. Une annonce au bon timing alors que les consultations se poursuivent dans le cadre de la constitution du futur gouvernement. Une manière de rappeler au Président de la République et à son Premier Ministre, que l'un et l'autre mangent désormais dans la main du Rassemblement National. Faute de majorité à l'Assemblée Nationale, chaque tentative sera vouée à l'échec et poussera nécessairement à une nouvelle instabilité politique. Le poker menteur est ouvert...

L.G