Etang-sur-Arroux, Aurélien DUTREMBLE – député de Saône-et-Loire, écrit au ministre de l’agriculture pour s’opposer à la fermeture du lycée du Velet

Communiqué de presse

Le courrier du parlementaire de la 3ème circonscription est parti le 11 septembre dernier depuis le palais Bourbon pour défendre le lycée du Velet qui est menacé de fermeture à la rentrée 2025.

Aujourd’hui, élèves, familles, professeurs, élus locaux et les habitants d’Etang-sur-Arroux eux-mêmes sont dans la tourmente après l’annonce du transfert de la totalité de l’activité soit à Autun.

« Malgré la qualité de son enseignement pourtant salué par le Président de la République lors de sa visite de février 2019 et même par l’ancien ministre de l’agriculture Didier Guillaume, le lycée du Velet est confronté à une décision de fermeture brutale et incompréhensible. Comment peut-on imaginer de transférer un lycée forestier en ville ? Combien de lycéens feront le choix de débuter une formation dans les métiers de la forêt et du bois dans un lycée de centre-ville ? De toute évidence, le choix de fermer le lycée a été insuffisamment travaillé. Il aggrave les perspectives de formation de la jeunesse autunoise attachée à réussir un cursus diplômant à Etang-sur-Arroux dans un environnement “en pleine nature” et cohérent avec leur futur cadre de travail. Le ministre et son successeur doivent faire preuve de bon sens dans ce dossier. Le lycée du Velet doit pouvoir continuer à former des jeunes forestiers ! J’apporte mon total soutien au lycée forestier du Velet ! »