Alain Diry publie l'Histoire des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saône et Loire

L’histoire des jeunes sapeurs-pompiers en Saône-et-Loire débute dans l’immédiate après guerre. Elle se construit petit à petit, grâce à la volonté d’hommes engagés et convaincus par la nécessité de maintenir la ressource humaine dans les casernes. Tout cela a été rendu possible avec l’appui indéniable du Service Départemental d’Incendie et de l’Union Amicale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Saône-et-Loire.

Cette histoire n’avait jamais été relatée, encore moins publiée. Grâce à un assez long travail de recherches dans maintes archives et à de nombreux entretiens, l’auteur nous présente un ouvrage de référence au texte épuré, rigoureux, daté, plus scientifique qu’historique, serait-on tenté de dire. Le lecteur découvrira les premières modalités d’entraînements, d’habillement et d’organisation des concours de manoeuvres des sections de pupilles, puis des cadets et enfin des jeunes sapeurs-pompiers. On suivra l’évolution des effectifs depuis l’intégration aux concours de manœuvres et des épreuves sportives des adultes jusqu’à la reconnaissance officielle par l’Etat.

C’’est un livre en trois parties avec environ 550 photos pour illustrer les récits et surtout garder en mémoire dans un ouvrage une partie du patrimoine photographique qui était, à ce jour, éparpillé dans des archives personnelles ou des centres de secours. L’histoire de chacune des 36 sections de JSP du département de Saône-et-Loire est ainsi retracée avec la mise à l’honneur de collectifs ou personnes qui ont particulièrement marqué cette progression, depuis la création des sections jusqu’à la mise en œuvre des dispositions réglementaires les reconnaissant. Sa parution se fera à l’occasion du 130ème congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France qui se déroulera à Mâcon.

Recruté en 1969, à l’âge de 8 ans comme pupille à Digoin, il découvre à cette occasion les sapeurs-pompiers et les valeurs humaines fortes de don de soi, solidarité, exemplarité et respect.

Après avoir signé un engagement de pompier volontaire dès 16 ans, il poursuit par une carrière d’officier professionnel. C’est par un poste de chef de CSP qu’il débute à 22 ans. Il gravit les échelons hiérarchiques pour occuper successivement les fonctions de chef de CSP puis celles de chef de groupement territorial, de chargé de communication.

La carrière de l'auteur, Alain Diry, prend fin le 1er janvier 2020, après près de quatre années passées en Moselle comme directeur départemental adjoint et chef de corps adjoint, avec le garde de colonel hors classe. Il a écrit de nombreux articles dans les revues techniques spécialisées et a pris part à la publication de deux ouvrages, en collaboration avec M. Joan Deville : « Les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, 300 ans d’histoire » et « Digoin, 1786-2004 ». A l’école des jeunes sapeurs-pompiers, il a appris son métier, a forgé sa carrière et construit ses valeurs humaines. Il est légitime que la rédaction de la grande histoire des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saône-et-Loire lui ait été confiée.