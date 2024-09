AVIS DE DECES - Monsieur Patrick DION

SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE - CHALON-SUR-SAÔNE



Hélène Dion,

son épouse ;

Caroline et Emmanuel,

Michaël et Marie,

Floriane et Neji,

ses enfants ;

Anna, Emma, Chloé,

Charline, Jules,

Lana, Amine, Yanis,

ses petits-enfants ;

ses frères, sa sœur,

ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Patrick DION



survenu à l'âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 septembre 2024 à 14 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Patrick repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons au profit la recherche contre la maladie de la sclérose en plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.