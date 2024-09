Le coup de pouce pour les petites retraites arrive sur vos comptes bancaires

Augmenter les plus petites pensions de retraite faisait partie des mesures phares de la réforme de 2023. Ce « minimum contributif » (MICO) permet en effet de porter la pension de base à 847,57 € par mois, et le total de toutes les pensions, y compris complémentaires, à 1 352,23 € par mois. Ainsi, quelque 600 000 nouveaux retraités ont profité du dispositif en septembre 2023. Néanmoins, il aura fallu attendre un an pour que les personnes qui percevaient déjà une pension avant l'entrée en vigueur de la loi puissent en bénéficier. Après avoir reçu un courrier d'information en septembre, elles percevront le montant revalorisé début octobre. Environ 850 000 retraités du régime général sont concernés. Rappelons que seuls les seniors ayant fait valoir leurs droits à l'âge légal applicable à leur génération et à taux plein sont éligibles à ce coup de pouce.



J.P.