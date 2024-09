"Les caves grondent : la viticulture française est en crise !" lance l'euro-députée RN, Valérie Deloge

Les vendanges traditionnellement synonymes de joie, résonnent cette année d'une tout autre émotion : la colère ! La récolte s’annonce catastrophique avec des volumes largement inférieurs à la normale. Les viticulteurs ont été frappés par des conditions climatiques extrêmes : gel tardif, grêle et maladies ravageuses. Auxquels s’ajoutent des problèmes structurels : inflation galopante, normes administratives étouffantes, contrôles accrus, arrachages massifs, mauvaise publicité et écologie punitive...

Un pilier majeur de notre économie

Le vin français est bien plus qu'une boisson, il fait partie intégrante de notre identité. Les vignes sculptent nos paysages, rythment la vie de nos villages avec des fêtes populaires comme le Beaujolais nouveau, ou la Saint-Vincent. Depuis des siècles, le vin est l’un des plus grands ambassadeurs de la France à travers le monde, symbole de notre raffinement et de notre art de vivre. Des festivals autour du vin français se déroulent partout dans le monde, du Beaujolais au Japon au Muscadet à New York. ! La filière viticole représente un pilier essentiel de l’économie française. Avec 250 000 emplois, elle constitue le premier secteur agroalimentaire à l’export, générant plus 20 milliards d’euros sur les deux dernières années.

Des solutions pour préserver notre viticulture

Il faut mettre fin à la stigmatisation du vin. Les discours hygiénistes qui encouragent la réduction de la consommation de vin nuisent directement aux producteurs, et détournent les jeunes vers d’autres boissons alcoolisées, souvent de qualité inférieure : « Boire moins de vin » ne signifie pas « Boire moins d’alcool ».

Ensuite, les normes environnementales doivent être repensées : certaines contraintes augmentent les coûts sans bénéfice écologique clair.

La concurrence déloyale entre pays européens doit cesser, et les subventions à l'arrachage, au cœur de la politique macroniste et européenne, ne constituent pas une solution durable.

Il est temps de soutenir nos viticulteurs pour que le vin français continue à briller, chez nous comme à l'international.

Valérie DELOGE

Député RN au Parlement européen